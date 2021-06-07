Заводу по переработке рыбы в Умбе перед путиной горбуши нужна помощь

В Мурманской области рыбаки-любители не раз говорили о том, что хотели бы официально продавать свой улов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области рыбаки-любители не раз говорили о том, что хотели бы официально продавать свой улов. Поэтому на федеральном уровне принимается закон, который бы дал такое право северянам. А в Умбе открылся рыбоперерабатывающий завод, который обеспечил местных жителей работой.

Он уже принимает на переработку сельдь, но по своему профилю также ориентирован на красную рыбу. А вот с ней-то как раз и возникла бюрократическая загвоздка.

- Надо оперативно отработать, чтобы не пропустить путину горбуши. Проблема связана с юридическими нюансами и конкурсными процедурами, - сообщил губернатор Мурманской области.

Напомним: ранее в правительство обратились рыбаки-любители, которым сезон ловли на реке Коле ограничили двумя днями.

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