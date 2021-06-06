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Здоровье6 июня 2021 12:09

В Мурманске пациентке впервые восстановили грудь после удаления

Северянка прошла мастэктомию из-за злокачественной опухоли
Ника СВЕТЛОВА
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Врачи Мурманского областного онкологического центра впервые провели операцию по восстановлению груди после мастэктомии.

Врачи Мурманского областного онкологического центра впервые провели операцию по восстановлению груди после мастэктомии.

Лечение рака дается дорогой ценой. Речь не только о тяжелой химиотерапии. Так, пациентки, у которых диагностировали злокачественную опухоль молочной железы, проходят мастэктомию - удаление груди.

Это непростой этап, который часто сложен не столько в физическом плане, сколько в психологическом. Поэтому проводят операции по восстановлению молочных желез. Ранее ради них северянкам приходилось ездить в другие регионы, сейчас же ее впервые провели в Мурманском областном онкологическом диспансере.

Это современный вид операций, который позволяет пациенткам вернуть внешний вид груди, природную женственность и красоту.

- Теперь пациентке предстоит второй этап лечения через 6-9 месяцев, - рассказал Роман Пономарев, заместитель главного врача по хирургии Мурманского областного онкодиспансера.

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