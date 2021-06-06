В Мурманске пациентке впервые восстановили грудь после удаления

Врачи Мурманского областного онкологического центра впервые провели операцию по восстановлению груди после мастэктомии.

Лечение рака дается дорогой ценой. Речь не только о тяжелой химиотерапии. Так, пациентки, у которых диагностировали злокачественную опухоль молочной железы, проходят мастэктомию - удаление груди.

Это непростой этап, который часто сложен не столько в физическом плане, сколько в психологическом. Поэтому проводят операции по восстановлению молочных желез. Ранее ради них северянкам приходилось ездить в другие регионы, сейчас же ее впервые провели в Мурманском областном онкологическом диспансере.

Это современный вид операций, который позволяет пациенткам вернуть внешний вид груди, природную женственность и красоту.

- Теперь пациентке предстоит второй этап лечения через 6-9 месяцев, - рассказал Роман Пономарев, заместитель главного врача по хирургии Мурманского областного онкодиспансера.

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