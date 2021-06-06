Погода на 6 июня 2021 года в Мурманске: до +11 и без дождя

В Мурманске похолодало, но погода все еще солнечная. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жара, которая стояла в первые летние дни в Мурманской области, частично ушла. На севере региона уже заметно похолодало, только юг еще хранит тепло. Какая погода ждет северян 6 июня 2021 года?

- В воскресенье будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +10 - 15°, на юге области до +20°, - сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным паблика "Погода в Мурманске", 6 июня в областном центре будет до +11, дождя не ожидается, к вечеру похолодает до +5.

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