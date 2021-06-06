В Мурманске горел мусоросжигательный завод

С пожаром на мусоросжигательном заводе боролись 17 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Вечером 5 июня в Мурманске произошел пожар на мусоросжигательном заводе на улице Домостроительной, 34. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, сообщение возгорании в мусоросжигательном цеху поступило в 19.18 по системе "01".

- В результате происшествия сгорел мусор на площади 30 кв. м. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 17 человек личного состава, 4 единицы техники, - сообщили в региональном МЧС.

Причина пожара устанавливается. В начале мая мусоросжигательный завод также горел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кольском районе горит турбаза "Сатка". Пожар тушат 32 человека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru