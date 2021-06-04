Число умерших от коронавируса в Мурманске на 4 июня 2021 года - 1223 человека

Выздоровели 48356 пациентов, а на лечении с COVID-19 остаются 1950 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 4 июня 2021 года - 1223 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 2 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 51529 человек, 50 новых случаев выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+20, всего 25650), следом идет Североморск (+2, всего 4741). Тройку замыкает Кандалакшский район (+3, всего 3507)

Выздоровели 48356 пациентов, а на лечении с COVID-19 остаются 1950 человек.

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