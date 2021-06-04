В Мурманской области задержали 61-летнего браконьера с уловом атлантического лосося

Орудия лова и незаконно добытые биоресурсы изъяты сотрудниками полиции. Фото: Скриншот видео

На 61-летнего жителя Мурманской области завели дело о браконьерстве.

Во время рейда участковый в районе порога Студенцы на реке Варзуга задержал браконьера. Им оказался 61-летний житель Варзуги. Мужчина рыбачил со спиннингом в месте нереста и миграции лососевых пород рыб.

– У рыбака обнаружили и изъяли два экземпляра атлантического лосося. Специального разрешения на вылов рыбы ценных пород злоумышленник не имел, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области. – Полицейским браконьер пояснил, что знал об уголовной ответственности за осуществление незаконного вылова атлантического лосося, однако надеялся избежать наказание ввиду удаленности водоема от населенных пунктов.

Ущерб, нанесенный мужчиной водным биологическим ресурсам Российской Федерации, оценили в 50 тысяч рублей. В отношении рыбака возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконный вылов (добыча) водных биоресурсов». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Орудия лова и незаконно добытые биоресурсы изъяты сотрудниками полиции.

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