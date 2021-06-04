Жительница Полярного обманули на 130 тысяч рублей при покупке дома

Во время телефонного разговора, собеседник убедил северянку внести предоплату и дал номер карты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

61-летняя жительница города Полярный стала жертвой мошенников при покупке дома. Пенсионерка нашла в интернете объявление о продаже дома в садоводческом товариществе «Юркино» за 870 тысяч рублей. И позвонила по указанному номеру.

Во время телефонного разговора, собеседник убедил северянку внести предоплату и дал номер карты.

- Женщина перевела по указанному номеру карты 130 тысяч рублей. После этого объявление было удалено, а телефон злоумышленника отключен. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась за помощью в полицию, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к преступлению. Максимальная санкция, которая грозит злоумышленникам до 5 лет лишения свободы.

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