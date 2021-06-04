Дело об убийстве на лестничной клетке в Междуречье передали в суд

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

45-летний житель Мурманской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

Трагедия разыгралась вечером 9 сентября 2020 года в подъезде одного из домов поселка Междуречье Кольского района Мурманской области. Нетрезвый 45-летний мужчина на лестничной площадке повздорил с 32-летний незнакомцем.

- Обвиняемый нанес потерпевшему не менее 17 ударов руками и ножом на лестничной площадке рядом с квартирой и в квартире потерпевшего. Раненый мужчина выбежал на улицу, где прохожие вызвали скорую помощь. От полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении, – сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Мурманской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ,. Следствием были собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к совершенному деянию: изъято орудие преступления - нож, допрошены свидетели и очевидцы, получены результаты судебно-медицинской экспертизы, проведены следственный эксперимент и проверка показаний на месте. Во время следствия подозреваемый находился под стражей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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