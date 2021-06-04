В Мурманске асфальтосмесительная установка загрязняет Кольский залив

ООО "Аквариум" при эксплуатации асфальтосмесительной установки закрывала глаза на то, что ливневые сточные воды с производственной площадки шли в Кольский залив. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Гулять вдоль Кольского залива сложно. Северяне давно мечтают о пешеходной зоне в акватории, но почти вся территория занята разными компаниями. Работать в водоохранной зоне надо по особым правилам, но некоторые предприниматели об этом забывают.

Как сообщила Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура, ООО "Аквариум" при эксплуатации асфальтосмесительной установки закрывала глаза на то, что ливневые сточные воды с производственной площадки шли в Кольский залив.

- Кроме того, проверкой выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства, связанные с накоплением, учетом, размещением и транспортировкой ООО "Аквариум" отходов производства и потребления. Изучение отчетной документации в области оборота отходов производства и потребления также показало несоответствие фактически осуществляемой деятельности. В нарушение требований законодательства на эксплуатируемом Обществом земельном участке размещены цистерны с нефтепродуктами, допускается движение и стоянка автотранспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест, - сообщили в прокуратуре.

Главе компании вынесли представление, а в отношении должностного лица ООО «Аквариум» возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.42, ч. 1 ст. 8.2, ч. 9 ст. 8.2, ч. 10 ст. 8.2, ст. 8.5 КоАП РФ.

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