Жителей Мурманска просят помочь потерявшему паспорт испанцу

Если случится чудо, и вы найдете паспорта Рауля, позвоните по телефону 8911-336-77-04.

Теория шести рукопожатий может сработать в Мурманске. И тогда один человек станет счастливее.

Житель Испании Рауль Хименес Хименес 1 июня где-то в центре Мурманска потерял паспорт. Теперь он пытается найти важный документ, чтобы не окунуться в ворох разных проблем по его восстановлению. Не говоря о том, что теперь гость может не вернуться домой в срок.

Теория шести рукопожатий может сработать в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Если случится чудо, и вы найдете паспорта Рауля, позвоните по телефону 8911-336-77-04.

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