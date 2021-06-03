На ПМЭФ-2021 разыграют первый участок Дальневосточного гектара в Арктике

2 июня открылся Петербургский международный экономический форум, на котором работает делегация из Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2 июня открылся Петербургский международный экономический форум, на котором работает делегация из Мурманской области. На полях мероприятия представили стенд о Заполярье. Также в рамках форума разыграют первый участок Дальневосточного гектара в Арктике.

- Чтобы получить возможность претендовать на гектар в Арктике, достаточно заполнить небольшую анкету на стенде Мурманской области и передать ее организаторам. Имя победителя будет названо до 17 часов 4 июня на стенде региона, - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

Напомним: под расширение программы "Дальневосточного гектара" в Арктике в нашем регионе нашли 740 тысяч гектаров земли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Делегация из Мурманской области привезла на Петербургский международный экономический форум живого краба. На форуме представлен стенда Заполярья (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru