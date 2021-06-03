«10 Ордена Трудового Красного Знамени Судоремонтный завод» отсудил у Мурманского морского пароходства 10 миллионов рублей

Как следует из материалов дела, пароходство обратилось к СРЗ за рядом работ по теплоходам «Юрий Ашеневский» и «Новая Земля». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Арбитражный суд Мурманской области поставил точку в тяжбе «10 Ордена Трудового Красного Знамени Судоремонтного завода» и Мурманского морского пароходства. Последняя компания, которую в прошлом году признали банкротом, задолжала заводу 10,3 миллиона рублей.

Как следует из материалов дела, пароходство обратилось к СРЗ за рядом работ по теплоходам «Юрий Ашеневский» и «Новая Земля». Но вовремя не перевела деньги за выполненные услуги - финансовые дела у предприятия шли плохо. Поэтому завод обратился в суд, предоставив акты выполненных работ.

- Суд постановил исковые требования удовлетворить. Взыскать с акционерного общества «Мурманское морское пароходство» в пользу акционерного общества «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» задолженность в сумме 10 261 453 рубля 44 копейки, неустойку в сумме 307 843 рубля 60 копеек. Взыскать с акционерного общества «Мурманское морское пароходство» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 75 846 рублей 00 копеек, - сообщили в Арбитражном суде.

При этом пароходство может обжаловать это решение, хотя в ходе тяжбы ответчик с иском согласился.

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