110 жителей Мурманской области оштрафовали за отсутствие теста на коронавирус после заграничного отдыха

110 жителей Мурманской области не сдали тесты на коронавирус после возвращения из-за границы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году правила возвращения из-за границы для россиян снова изменились. Напомним: в 2020-м все прибывшие сначала должны были две недели отсидеть на самоизоляции, затем требования стали мягче: надо было сразу сдать тест и дождаться результата.

До недавнего времени действовало правило, что тест должны сдавать только прилетевшие на самолете. Но сейчас снова все поменялось. Со 2 мая все прибывшие из-за рубежа должны сдать два теста: первый в течение трех дней после приезда, второй через пять. В течение этого времени надо находиться на самоизоляции. Но не все северяне восприняли это всерьез.

Как сообщили в оперативном штабе Мурманской области, 110 жителей региона получили штрафы за отсутствие теста.

- Одновременно с проверкой данных на сайте «Госуслуг» в Управление поступает информация от территориальных органов Роспотребнадзора субъектов, осуществляющих санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе России, о лицах, пребывающих на территорию РФ. В ходе проверки выявлено более 110 граждан, которые не прошли обследование на COVID-19 методом ПЦР после возвращения или нарушены сроки проведения тестирования, - сообщила главный санитарный врач региона Лена Лукичева.

Каждый из нарушителей получил штраф в размере 15 тысяч рублей по ч.2 ст.6.3 КоаП. Общая сумма штрафов составила 1,65 миллиона рублей.

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