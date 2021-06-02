В Мурманской области ожидается до 28 градусов тепла

У жителей Мурманской области есть возможность насладиться теплом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

У жителей Мурманской области есть возможность насладиться теплом. С первого летнего дня столбик термометра поднялся до +10 и пока не будет опускаться.

- 3 июня погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия антициклона, центр которого будет располагаться над районами Скандинавии и Карелии: по Мурманской области существенных не ожидается, днем воздух прогреется до +23+28°. 4 июня в нашем регионе сохранится теплая погода, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. 5 июня по Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, постепенное понижение температуры воздуха, - обещает Мурманское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

А вот уже в пятницу может прийти похолодание. Также с 3 июня в Мурманске отключат отопление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске начинается новый сезон благотворительной акции "Чайные бега". Северяне могут провести время в интересной компании, заняться спортом и спасти больных детей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru