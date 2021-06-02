Жителей Мурманской области просят помочь в поисках пропавшего мужчины

Андрея Сучкова ищут с 26 мая. Фото: vk.com/la_murmansk

Волонтеры просят северян помочь в поисках пропавшего без вести мужчины. С 26 мая неизвестно местонахождение 50-летнего Андрея Сучкова.

Рост пропавшего 170 сантиметров. Он худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в серую куртку, серую кофту и зеленые джинсы, обут в черные кроссовки. Может находиться в городе Кола или в Мурманске.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, или видел его после 26 мая, просят обратиться по телефонам поискового отряда «Лиза Алерт Мурманск» 8(800)-70054-52 или 112.

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