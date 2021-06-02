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Общество2 июня 2021 13:23

Аудио-сказки для своих детей записали осужденные колоний Мурманской области

В акции регионального УФСИН приняли участие как женщины, так и мужчины
Татьяна ЖДАНОВА
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Книги, которые осужденные читали для аудиопосланий, привез председатель общественного совета при УФСИН России по Мурманской области Юрий Мананков.

Книги, которые осужденные читали для аудиопосланий, привез председатель общественного совета при УФСИН России по Мурманской области Юрий Мананков.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 мужчин и 30 женщин, отбывающих наказание в колониях Мурманской области, записали аудио-сказки для своих детей. Акцию «Аудиокниги для детей осужденных», приуроченную к международному Дню защиты детей, провели в региональном УФСИН.

– Первыми желание поучаствовать высказали 17 человек, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при ИК-17. Семь человек, поддерживающих общение со своими детьми, захотели записать аудиопослания своим детям. Они прочитали рассказы из книжек, которые когда-то читали своим детям, – сообщили в ведомстве.

После к акции присоединились еще 30 человек. Послать сообщение своим детям решили женщины, из колоний-поселений № 20 в Зеленоборском и №24 в Оленегорске.

Книги, которые осужденные читали для аудиопосланий, привез председатель общественного совета при УФСИН России по Мурманской области Юрий Мананков. Он отметил, что для большинства людей самое главное – это их дети.

– Попадая в места лишения свободы, человек теряет непосредственную связь с детьми. Отправить ребенку запись сказки с родным для него голосом – это замечательная возможностью сделать связующую детей и родителей ниточку чуть крепче, – сказал Юрий Мананков.

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