Аудио-сказки для своих детей записали осужденные колоний Мурманской области

Книги, которые осужденные читали для аудиопосланий, привез председатель общественного совета при УФСИН России по Мурманской области Юрий Мананков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 мужчин и 30 женщин, отбывающих наказание в колониях Мурманской области, записали аудио-сказки для своих детей. Акцию «Аудиокниги для детей осужденных», приуроченную к международному Дню защиты детей, провели в региональном УФСИН.

– Первыми желание поучаствовать высказали 17 человек, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при ИК-17. Семь человек, поддерживающих общение со своими детьми, захотели записать аудиопослания своим детям. Они прочитали рассказы из книжек, которые когда-то читали своим детям, – сообщили в ведомстве.

После к акции присоединились еще 30 человек. Послать сообщение своим детям решили женщины, из колоний-поселений № 20 в Зеленоборском и №24 в Оленегорске.

Книги, которые осужденные читали для аудиопосланий, привез председатель общественного совета при УФСИН России по Мурманской области Юрий Мананков. Он отметил, что для большинства людей самое главное – это их дети.

– Попадая в места лишения свободы, человек теряет непосредственную связь с детьми. Отправить ребенку запись сказки с родным для него голосом – это замечательная возможностью сделать связующую детей и родителей ниточку чуть крепче, – сказал Юрий Мананков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обиделся на начальство и позвал друзей»: суд вынес приговор по погрому в мурманской «Мяте». Не все участники процесса дожили до суда (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru