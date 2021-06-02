Юные мурманчане любят смотреть российские мультсериалы больше, чем американские

Мультфильмы жители области предпочитают смотреть по субботам и воскресеньям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маленькие мурманчане – поклонники онлайн-кинотеатра МегаФон ТВ чаще смотрят мультсериалы российских аниматоров, а вот среди полнометражных мультфильмов выбирают работы американских студий. В Международный день защиты детей связисты выяснили, какой контент популярен у подрастающих абонентов.

Первое место по числу просмотров среди мультсериалов занял российский анимационный проект на основе трехмерной графики «Маша и Медведь». На второй строчке рейтинга расположилась отечественная многосерийная история жизни любознательного домовенка по имени «Буба». Популярный сериал «Смешарики» о приключениях обаятельных круглых героев в ромашковой долине на третьем месте. А вот популярный британский мультсериал «Свинка Пеппа», добрался лишь до десятого места.

Зато среди полнометражных анимационных фильмов зрители чаще всего смотрели «оскароносный» фильм от американской студии Pixar и Disney «Душа», где герои джазмен Джо и Душа вместе ищут смысл жизни. На втором месте по популярности две части снежной сказки «Холодное сердце» Disney. Тройку замыкает российский 3D-мультфильм «Чебурашка: секрет праздника» (доступен в сервисе START на МегаФон ТВ). В нем, как и в классической версии, Чебурашка и его друг Крокодил Гена в канун главного праздника года столкнутся с проделками старухи Шапокляк. В финале истории вновь восторжествует дружба.

В категории «кино для всей семьи» в ТОП-3 попали сказки: «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь» (оба доступны в сервисе START на МегаФон ТВ) – о приключениях современного москвича Ивана в волшебном Беломорье. Также для семейных киновечеров жители региона выбирали «Том и Джерри» с Хлоей Мориц в главной роли.

В целом же мурманские пользователи сервиса МегаФон ТВ не так часто зовут к экранам малышей: на детский контент приходится лишь от 15% до 20% от общего числа просмотров. Мультфильмы жители области предпочитают смотреть по субботам и воскресеньям.

Коллекция МегаФон ТВ насчитывает более тысячи детских фильмов и мультсериалов, которые можно смотреть на любых цифровых устройствах – от смартфона до SmartTV. Пользователям тарифной линейки #БезПереплат на сервис предоставляется безлимитный трафик. До конца июня можно прийти в фирменный салон и получить купон с промокодом на 30 дней бесплатного просмотра по пакету «Большой Детский» в котором доступны сотни мультфильмов, сериалов и познавательных передач для детей. Все подробности можно уточнить у продавцов консультантов в фирменных салонах или на сайте megafon.tv

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