В МЧС прокомментировали эвакуацию людей из жилого дома в Мурманске

Спецслужбы днем 1 июня были стянуты к дому №33 на улице Зои Космодемьянской. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 1 июня к дому №33 на улице Зои Космодемьянской в Мурманске были стянуты экстренные службы. На улицу из жилой девятиэтажки вывели 24 человека, в том числе четырех детей.

Изначально прошла информация об угрозе взрыва из-за газа. Однако жизни людей ничего не угрожало.

- Вызов был ложный, - сообщил "КП-Мурманск" начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Как сообщили жильцы дома, у них в подъезде есть не очень благополучная квартира, жильцы которой могли выдумать угрозу взрыва.

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