За последние сутки в Мурманской области от коронавируса умерли два человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 1 июня 2021 года составило 1218 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще два человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 51388 человек, 40 новых случаев выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+18, всего 25577), следом идет Североморск (всего 4734). Тройку замыкает Кандалакшский район (+5, всего 3501)

Выздоровели 48252 пациента, а на лечении с COVID-19 остаются 1918 человек.

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