Первый день начался со знакомства участников друг с другом, каждый рассказывал о себе и своих интересах Фото: Ольга Кицына

Выходные - это дар, отличная возможность уделить время семье и детям в частности, восполнить дефицит внимания, накопившийся в будние дни, а также получить новые знания, которые можно применять в повседневной жизни.

22 и 23 мая 2021 года на одной из баз отдыха специалистами отделения по профилактике социального сиротства Социального центра - SOS Мурманск для семей с детьми был организован выездной семинар-тренинг «Моя семья - мое богатство». Мероприятие состоялось в рамках проекта «SOS - ДРАЙВЕР» благодаря грантовой поддержке Фонда президентских грантов.

Первый день начался со знакомства участников друг с другом, каждый рассказывал о себе и своих интересах, и даже самые маленькие принимали активное участие в игре «Дом». Далее команды направились на спортивное мероприятие «На старт всей семьёй!». Тут были и бег в ластах, и шариковый дартс и самые любимые детьми конкурсы, где они становятся соперниками для своих родителей!

Дальше все собрались на музыкальное мероприятие «Мы любим вместе танцевать!», где все зажигали под самые популярные детские хиты. Сделав небольшую паузу, родители приступили к творческому занятию: изготовлению талисмана «Ловец снов». В это время младшие дети принимали участие в вечерня «Игротеке», где могли выбрать себе занятие по душе - кто-то раскрашивал, кто-то конструировал, кто-то выбрал настольные игры. Чтобы подготовка ко сну была не только быстрой, но и интересной, специалисты подготовили для детей увлекательный квест «Путешествие в страну Читалию», во время которого дети проходили испытания, а в конце нашли классные подарки – книги для чтения на ночь. Нагулявшись и наигравшись вдоволь, детвора после ужина быстро уснула, а родители с интересом включились в психологический тренинг по активизации личностного ресурса.

Все участники планируют, что выходные, проведенные вместе со своими детьми, станут добро семейной традицией, ведь когда вся семья собирается вместе – она становится намного богаче улыбками, любовью и счастьем! Фото: Ольга Кицына

Второй день начался не менее интересно. Самым запоминающимся событием, по словам самих участников, стал утренний мастер-класс по изготовлению браслетов желаний. Затем ребята активно включились в музыкальное мероприятие «Весёлый мешок», а по итогу - все собрались на классную семейную фотосессию. Завершающим мероприятием стала станционная игра «Семейный калейдоскоп», в которой дети и родители искали тематические станции, выполняли различные задания: пели, танцевали, отгадывали загадки, демонстрировали ловкость и смекалку, а затем были награждены памятными призами.

Все участники планируют, что выходные, проведенные вместе со своими детьми, станут добро семейной традицией, ведь когда вся семья собирается вместе – она становится намного богаче улыбками, любовью и счастьем!

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