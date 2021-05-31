МегаФон составил виртуальный портрет абонентов из Мурманской областис

Переписываются и созваниваются северяне чаще всего в Telegram: на этот мессенджер приходится больше всего трафика. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МегаФон проанализировал с помощью BIG-дата интернет-активность абонентов Мурманского региона за первые четыре месяца текущего года. Связисты рассказали, что делают в сети мурманчане.

По данным аналитики, общаться абоненты МегаФона в Заполярье предпочитают «ВКонтакте» – с января по апрель 2021 года мурманчане сгенерировали в популярной соцсети более 1,3 тысячи Tбайт данных. Далее с большим отрывом идут «Одноклассники» – примерно 500 Tбайт информации. Instagram «прокачал» около 400 Тбайт. Замыкает популярный список Facebook с показателем примерно 46 Тбайт. При этом Facebook Messenger востребован пользователями в пятьдесят раз меньше, чем сама соцсеть.

Переписываются и созваниваются северяне чаще всего в Telegram: на этот мессенджер приходится больше всего трафика. За несколько месяцев мурманчане прокачали в нем почти 300 Тбайт данных. Еще около 17 Тбайт пользователи сгенерировали в сервисе Viber и 13 Тбайт в Facetime. На четвертом месте в списке оказался WhatsApp c общим трафиком не более 3 Tбайт. Интересно, что известный во всем мире Skype и русский Tam Tam оказались не такими популярными по количеству потраченных на них Терабайт.

Но больше всего трафика мурманские абоненты оператора расходуют на видео-контент. Например, на просмотр роликов на YouTube пришлось почти 2,5 тысячи Тбайт. Еще 765 Тбайт сгенерировали северяне на КиноПоиске. Популярны также сервисы Instagram video (558 Тбайт) и онлайн-кинотеатр MegaFon TV (525 Тбайт). Последнее можно объяснить тем, что собственная кино-платформа для просмотра сериалов, фильмов и ТВ-программ входит в стандартный пакет услуг и ей удобно пользоваться.

В среднем за месяц жители Мурманска и области – абоненты МегаФона использовали на общение, обмен и скачивание фото и видео около 1,8 тысяч Тбайт. Этого хватило бы, например, чтобы посмотреть отечественный блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор» в формате 8K UHD (Ultra HD) больше 100 раз. А доля трафика за четыре месяца составила почти 60% от общего объема данных в сети оператора. Всего с начала года мурманские пользователи получили и передали около 12 тысяч Тбайт информации – это в 1,5 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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