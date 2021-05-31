В Мурманскую область придет потепление

Постепенно будет становиться все теплее, к 3 июня воздух прогреется уже до +25. Фото: Андрей АБРАМОВ

Май обильно посыпал северян снегом, а столбик термометра все уходил в отрицательные значения. Но начало лета обещает побаловать жителей Мурманской области.

- 1 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днем +11+16°, - сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

Постепенно будет становиться все теплее, к 3 июня воздух прогреется уже до +25. А вот осадков особо не будет.

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