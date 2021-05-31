Выздоровели 48216 пациентов, а на лечении с COVID-19 остаются 1916 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 31 мая 2021 года составило 1216 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще один человек.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 51348 человек, 41 новый случай выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+24, всего 25559), следом идет Североморск (+1, всего 4734). Тройку замыкает Кандалакшский район (+2, всего 3496)

Выздоровели 48216 пациентов, а на лечении с COVID-19 остаются 1916 человек.

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