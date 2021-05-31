Шахматистка из Мурманска стала лучшей в очередном туре Гран-при ФИДЕ

В соревнованиях приняли участие три россиянки. Фото: rgsu.net

Мурманчанка Валентина Гунина стала лучшей в очередном туре Гран-при ФИДЕ, проходившем в конце мая на Гибралтаре. Шахматистка одержала победу над спортсменкой из Румынии Ириной Бульмаги, играя черными фигурами. Таким образом северянка победила в восьмом туре заключительного этапа женского Гран-при ФИДЕ.

По итогам 8 тура, Валентина Гунина разделяет 6 – 8 позиции с Антуанетой Стефановой и Наной Дзагнидзе. У девушек по 4 очка.

В соревнованиях приняли участие три россиянки. Одержать победу двум другим участницам не удалось. Екатерина Лагно черными проиграла шахматистке из Азербайджана Гюнай Мамедзаде, а Алина Кашлинская также черными уступила спортсменке из Казахстана Жансае Абдумалик.

Отметим, что женский гран-при ФИДЕ должен был состояться на Сардинии в мае прошлого года. Из-за пандемии его перенесли. Сначала планировали провести соревнования в январе на Гибралтаре, но после вновь перенесли на май.

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