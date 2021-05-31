В Мурманске открыта «горячая линия» по вопросам детского отдыха детей

Звонки будут принимать в режиме рабочего времени. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сотрудники Роспотребнадзора по Мурманской области открыли «горячую линию» по вопросам детского отдыха детей.

Она будет работать с 31 мая по 11 июня. В это время санитарные врачи готовы проконсультировать жителей области по вопросам качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха.

– При обращении на горячую линию жители области смогут получить профессиональную консультацию как по вопросам обеспечения санитарно – эпидемиологического детского населения, так и по вопросам защиты прав потребителей в период подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2021 года, – сообщили в ведомстве.

Звонки будут принимать в режиме рабочего времени. С понедельника по четверг можно звонить с 9.15 до 17.00; в пятницу с 9.15 до 15.00; а обеденный перерыв длится с 12 до 13 часов.

Летняя кампания будет действовать как на территории Мурманской области, так и за ее пределами.

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