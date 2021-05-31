Мурманская область на 15 пунктов поднялась в рейтинге социально-экономического развития регионов

Накануне важного события агентство "РИА Рейтинг" составило рейтинг социально-экономического развития регионов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Со 2 по 5 июня в северной столице пройдет Петербургский международный экономический форум. Напомним: на нем будет представлен стенд Мурманской области, а также проект "Новый Мурманск".

Накануне важного события агентство "РИА Рейтинг" составило рейтинг социально-экономического развития регионов.

- Социально-экономическое положение 79 из 85 российских регионов в прошлом году ухудшилось по сравнению с 2019 годом. Это связано с пандемией коронавируса и неблагоприятной ситуацией на сырьевых рынках, - сообщили авторы исследования.

Зато у Мурманской области дела обстоят лучше.

- Мы по темпам роста в лидерах нашей страны. Мурманская область за год поднялась на 15 пунктов с 36 места на 21 место, - прокомментировал рейтинг губернатор Андрей Чибис.

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