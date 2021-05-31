Буддистскую ступу под Апатитами снова осквернили

Также неизвестные написали на постаменте разные фразы, оскорбляющие верующих. Фото: vk.com/opentown_51
Самую северную буддистскую ступу, что расположена на отворотке к Апатитам, неизвестные снова залили краской. Эта скульптура регулярно подвергается осквернениям со стороны неизвестных граждан.
Есть только один плюс у всей этой истории - ее регулярно приходится подкрашивать и приводить в порядок. В 2020 году неизвестные, скорее всего, были заняты пандемией и руки у них до ступы не дошли, как результат - краска местами облупилась, стала срезать слоями. В этом году ее приведут в порядок, благодаря "доброжелателям".
- На нее вылили черную краску, - отмечают местные жители.
Также неизвестные написали на постаменте разные фразы, оскорбляющие верующих.
- По факту случившегося проводится проверка, - сообщили "КП-Мурманск" в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памятник Ленину в Мурманске покроют специальным составом. Началась реставрация сквера в центре города (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru