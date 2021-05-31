В Карелии из-за 22-летнего водителя погиб 64-летний житель Мурманска

Смертельная авария произошла 30 мая в Карелии. Фото: vk.com/gibddkareliya

Смертельная авария произошла 30 мая в Карелии. Как проинформировали в УГИБДД Республики Карелия, на 729 километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» - это Сегежский район, столкнулись две машины.

- В 13.30 22-летний водитель автомобиля "УАЗ ПИКАП" допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Kia Rio. В результате ДТП 64-летний водитель Kia Rio из Мурманска погиб, - сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Еще три человека попали в больницу: 22-летний виновник аварии, его пассажир-сверстник, а также 56-летняя пассажирка Kia, тоже жительница Мурманска.

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