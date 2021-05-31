Экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун теперь преподает в вузе

На сайте института в списке работников напротив экс-губернатора стоит пометка "б/с" - "без ученой степени". Фото: Иван МАКЕЕВ

В марте 2019 года Марина Ковтун покинула кресло губернатора Мурманской области. Тогда же она сказала, что свою карьеру будет продолжать уже за пределами Заполярья.

Почти сразу после отставки Марина Васильевна стала президентом Ассоциации содействия сохранению лососевых видов рыб «Русский Лосось». Но это не единственная ее строчка в трудовой книжке.

Так, сейчас Марина Ковтун является старшим преподавателем в Московском политехническом институте, где занимается дисциплинами "Политология" и "Этика делового общения". На сайте института в списке работников напротив экс-губернатора стоит пометка "б/с" - "без ученой степени".

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