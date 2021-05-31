«Комсомольская правда»-Мурманск» проводит конкурс ко Дню России

Мы ждем от юных северян рисунки, аппликации, сделанные вручную открытки и плакаты, посвященные празднику. Фото: Сергей ГАПОН

Патриотизм – это то, что прививается с детства. И учить любить Родину можно не только через серьезные разговоры, но и творчество. Мы уверены, что так даже лучше. Поэтому «КП-Мурманск» объявляет конкурс «Моя великая страна» ко Дню России, который отметим 12 июня.

Мы ждем от юных северян рисунки, аппликации, сделанные вручную открытки и плакаты, посвященные празднику. Что для вас Россия? Чем она прекрасна, какие прославленные моменты из истории помнит ваша семья, кто живет в нашей стране и какой вы видите ее в будущем? Простора для фантазии много!

Присылайте уже сейчас фотографии ваших работы на почту web@kpmk.ru, в сообщения группы в «ВКонтакте». И, конечно, голосуйте с 7 по 21 июня! Работа, набравшая больше всего голосов, получит призы от наших партнеров.

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