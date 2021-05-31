В Мурманске машина наехала на бордюр и перевернулась на крышу

В этой аварии повреждения получила машина, водитель, к счастью, не пострадал. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Вечером 30 мая в Мурманске не задалась поездка у владельца Toyota. На Нижнеростинском шоссе он попал в аварию.
- В 20.20 водитель Toyota при выполнении правого поворота от конечной в сторону Нижнеростинского шоссе не справился с управление и допустил наезд на бордюрный камень, в результате чего автомобиль перевернулся, - сообщил инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.
ДТП произошло 30 мая.
В этой аварии повреждения получила машина, водитель, к счастью, не пострадал.
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