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Происшествия31 мая 2021 10:46

В Мурманске машина наехала на бордюр и перевернулась на крышу

В ДТП водитель не пострадал
Ника СВЕТЛОВА
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В этой аварии повреждения получила машина, водитель, к счастью, не пострадал. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В этой аварии повреждения получила машина, водитель, к счастью, не пострадал. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 30 мая в Мурманске не задалась поездка у владельца Toyota. На Нижнеростинском шоссе он попал в аварию.

- В 20.20 водитель Toyota при выполнении правого поворота от конечной в сторону Нижнеростинского шоссе не справился с управление и допустил наезд на бордюрный камень, в результате чего автомобиль перевернулся, - сообщил инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

ДТП произошло 30 мая.

ДТП произошло 30 мая.

В этой аварии повреждения получила машина, водитель, к счастью, не пострадал.

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