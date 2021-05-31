Церковь в Апатитах, настоятель которой убил собаку, возглавил руководитель КНЦ РАН

Почти два месяца приход был без главы. Фото: ru.wikipedia.org/

В начале апреля на горнолыжном склоне в Кировске была убита на глазах у юных спортсменов собака Фрося. В случившемся обвиняют священника, который служил в храме Успения Божией Матери.

Полиция начала проверку, а протоиерей Константин Кузнецов распоряжением митрополита был освобожден от должности настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы города Апатиты, выведен за штат и запрещен в священнослужении.

Почти два месяца приход был без главы. Однако сейчас исполняющим обязанности настоятеля стал иерей Сергий Кривовичев, который также является руководителем Кольского научного центра РАН. О приставке "и.о." он попросил сам, чтобы было время понять, может ли совмещать служение в церкви и научную работу.

- Будем молиться друг за друга, чтобы молитвенная жизнь прихода продолжалась, это самое главное, - обратился отец Сергий к прихожанам.

Как отметили в приходе, в то же время он указал на то, чем намерен заняться в первую очередь. Некоторые изменения коснутся состава приходского совета и назначения старосты. Из хозяйственных дел главное сейчас - собрать средства и установить церковную ограду.

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