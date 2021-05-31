При поддержке Совфеда дети из Мурманской области отдохнут в "Артеке"

Свыше 4 тысяч юных жителей Мурманской области участвуют в летней оздоровительной кампании. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области началась детская оздоровительная кампания для юных северян. Напомним: отдыхать дети будут как в регионе, так и за его пределами. В региональном бюджете заложено более 244, 6 миллиона рублей. Этих средств хватит на оздоровление 4750 обучающихся.

- 150 детей уехали еще в пятницу [28 мая], сегодня еще 500 детей, находящихся в непростой жизненной ситуации, поедут в детский санаторно-оздоровительный лагерь "Лазуревый берег" в Геленджике. При Совета Федерации и конкретно Валентины Матвиенко по программе "Дети Арктики" 100 детей смогут отдохнуть в "Артеке", - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Помимо этого впервые юные северяне, связанные с творчеством, могут отдохнуть в Анапе. Глава региона напомнил, что начала работать программа кэшбека по детскому отдыху - можно будет вернуть до 50% стоимости путевки.

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