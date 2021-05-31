В Мурманске появится новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса

В Мурманской области вакцинировали 27% населения от плана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил на оперативном совещании в правительстве региона о текущей обстановке с коронавирусом.

- Активно продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Уже привито 92600 человек, что составляет 27% от плана. На прошлых выходных в Мурманске работали три мобильных пункты: у делового центра "Меридиан", у гипермаркета "О'кей" и на третьем этаже торгового центра "Волна". В них было привито 110 человек. На этой неделе разместим еще один пункт в Plazma, - отметил Дмитрий Панычев.

Всего в регионе открыта 421 ковидная койка, более 20% свободны. С начала пандемии в Мурманской области провели 970 ПЦР-исследований, 209 тысяч результатов пришли по СМС.

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