В Мурманске откроется самый северный прокат электросамокатов

Прокат электросамокатов в Мурманске заработает с 1 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 мая в Мурманске заработал самый северный в мире прокат велосипедов. Напомним: заработал он в прошлом году. Перед этим летом анонсировали еще одну новинку - прокат электросамокатов.

- Он начнет работать с завтрашнего [1 июня] дня. Первый пункт появится на проспекте Ленина, наша цель - ввели в прокат 150 электросамокатов, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Также постепенно в Мурманске будут расширять велосеть. Если в прошлом году пункты, где можно было взять велосипед на время, работали только в центре города, то теперь они появятся в Первомайском и Ленинском округах.

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