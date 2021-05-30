В Мурманске расцвели первые тюльпаны

Фото: vk.com/murmanskgroup

Несмотря на то, что в Мурманске то и дело идет снег, который совсем не радует в конце мая, весна все же дает о себе знать. Так, в Кировске зацвели подснежники и созрел инжир, а в Мурманске 30 мая расцвели первые тюльпаны!

Нежные цветы вырастил в своем дворе на улице Софьи Перовской, 37 местный житель Андрей Нужденков. Фотографии чудесных красных и желтых тюльпанов опубликовали в паблике "Мурманск".

В комментариях северяне поблагодарили пенсионера за выращенную красоту и надеются, что никто ее не испортит.

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