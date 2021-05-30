Житель Ковдора полтора года ездил по купленным в интернете правам

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 327 УК РФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mazda, за рулем которого был житель Ковдора. Водительское удостоверение, которое северянин предъявил инспекторам, вызвало сомнения в подлинности - фотография выглядела как ксерокопия, голографическая наклейка была расплывчатой. Документ отправили на экспертизу.

- По результатам заключения эксперта, водительское удостоверение является поддельным, изготовлено способом цветной струйной печати, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В беседе со стражами порядка северянин признался, что умышленно купил подделку на одном из сайтов. Целых полтора года он ездил с фальшивыми водительскими правами.

Ковдорский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 327 УК РФ и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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