В Мурманске будет снег и до +4

В Мурманске опять снег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 мая в Мурманске будет много интересных событий, например, Сабантуй на Семеновском озере, мотопробег в честь открытия сезона и празднование Дня Мурманской области и одновременно "Последнего звонка".

Но погода пока не благоволит северянам долго находиться на улице. Неделю назад мотопробег и "Последний звонок" отменили из-за снегопада. 29 мая ситуация по прогнозу почти такая же.

- Утром будет до +3, облачно с прояснениями, временами ливневый снег/крупа, ветер 12-15 м/с, днем до +4, временами также ливневый снег/крупа, ветер до 15 м/с, вечером +2-4, переменная облачность, возможен слабый ливневый снег, ветер 5-12 м/с, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Так что тем, кто хочет пойти на праздники, стоит одеваться так, словно сейчас по календарю не весна, а зима.

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