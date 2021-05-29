В мае самую большую зарплату в Мурманске предлагали инженерам и врачам

Врачам в Мурманске предлагали в мае зарплату в 100-120 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Портал SuperJob подобрал пять самых высоко оплачиваемых вакансий в Мурманске в мае.

Так, работодатели искали инспектора технического надзора по покрытиям за 120 тысяч рублей, группового механика на траулер за 110 тысяч рублей, врача травматолога-ортопеда за 100-120 тысяч рублей, ведущего менеджера по продажам за 90 тысяч рублей и руководителя отдела по работе с персоналом за 75-80 тысяч рублей.

В основном в работниках нуждается сфера строительства, соискателям предлагают даже проживание. На эту сферу сильно оказала влияние пандемия и отсутствие трудовых мигрантов.

- Ощущается нехватка высшего, среднего и младшего медицинского персонала, который стремится работать только в крупных городах и в учреждениях, обеспеченных средствами защиты и диагностики, - сообщил портал SuperJob.

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