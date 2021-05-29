Крейсер "Петр Великий" приступил к учениям в акватории Баренцева моря

"Петр Великий" находится на учениях в Баренцевом море. Фото: пресс-служба Северного флота

Ракетный крейсер "Петр Великий" начал учения в акватории Баренцева моря. На первом их этапе выявляется воздушная цель и сопровождается. Потом экипаж проводил поиск подводных лодок условного противника.

- В течение ближайшего времени экипаж крейсера «Петр Великий» проведет ряд учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также выполнит учебно-боевые упражнения с применением практического оружия, - сообщила пресс-служба Северного флота.

Учения проводятся совместно с авиацией - роль воздушной цели выполнил противолодочный самолет Ил-38, в поиске подводной лодки помогали противолодочные вертолеты Ка-27. "Петр Великий" - это ударный боевой корабль, оснащенный ядерной энергетической установкой, самым современным вооружением – крылатыми ракетами «Гранит».

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