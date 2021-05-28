Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 мая 2021 года - 1211 человек

Всего в Мурманской области с начала пандемии ковид подхватили 51 222 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 мая 2021 года составило 1211 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 2 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 51 222 человека, 42 новых случая выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+23, всего 25 486), следом идет Североморск (+4, всего 4728). Тройку замыкает Кандалакшский район (+3, всего 3491).

Выздоровел 48 151 человек, а на лечении с COVID-19 остаются 1860 пациентов.

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