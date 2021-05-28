В Мурманске на три дня увеличили время бесплатного проката велосипедов

Время бесплатного проката велосипедов увеличили с 30 минут до одного часа. Фото: правительство МО

28 мая отмечается День основания Мурманской области. В честь праздника для любителей двухколесного транспорта в Мурманске подготовили приятный подарок.

Так, с 12.00 время бесплатного проката велосипедов увеличили с 30 минут до одного часа для всех пользователей, как новых, так и тех, у кого уже есть абонемент на поездки. Акция продлится три дня и завершится в воскресенье, 30 мая, в 23.00.

- Мы видим, что проект по прокату велосипедов в Мурманске, запущенный в прошлом году, крайне востребован. В наших планах - развитие географии точек проката и необходимой велоинфраструктуры в городе, – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

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