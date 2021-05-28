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Общество28 мая 2021 14:05

Жильцы дома в Мурманске пожаловались, что новый лифт без конца ломается

Проблему прокомментировали в Фонде капитального ремонта Мурманской области
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Жильцы дома надеются, что настройку завершат как можно быстрее, чтобы не пришлось ходить по лестнице тем, кому это делать тяжело.

Жильцы дома надеются, что настройку завершат как можно быстрее, чтобы не пришлось ходить по лестнице тем, кому это делать тяжело.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году Фонд капитального ремонта Мурманской области планирует отремонтировать 28 лифтов. Причем 21 уже сдан. В том числе обновили подъемно-транспортное устройство и в доме №1 в переулке Русанова, который сдали подрядной организации ООО «МС Лифт» 9 марта.

Однако жильцы многоэтажки сообщили "КП-Мурманск", что новый лифт то и дело ломается, что ставит в неудобное положение и мам с колясками, и пожилых людей. За комментариями мы обратились в фонд.

- Работы по замене лифтового оборудования были выполнены и приняты рабочей комиссией без замечаний 30 апреля. По информации председателя ТСН "Русанова 1", на данный момент обслуживающей организацией проводятся наладочные работы, настройка автоматики и механики лифтового оборудования для обеспечения его бесперебойной эксплуатации. По сведениям обслуживающей лифтовой организации, данные мероприятия относятся исключительно к эксплуатационным работам и не требуют гарантийных вмешательств от подрядной организации, выполнившей капитальный ремонт, - сообщили "КП-Мурманск" в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

Жильцы дома надеются, что настройку завершат как можно быстрее, чтобы не пришлось ходить по лестнице тем, кому это делать тяжело.

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