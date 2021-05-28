Жильцы дома в Мурманске пожаловались, что новый лифт без конца ломается

Жильцы дома надеются, что настройку завершат как можно быстрее, чтобы не пришлось ходить по лестнице тем, кому это делать тяжело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году Фонд капитального ремонта Мурманской области планирует отремонтировать 28 лифтов. Причем 21 уже сдан. В том числе обновили подъемно-транспортное устройство и в доме №1 в переулке Русанова, который сдали подрядной организации ООО «МС Лифт» 9 марта.

Однако жильцы многоэтажки сообщили "КП-Мурманск", что новый лифт то и дело ломается, что ставит в неудобное положение и мам с колясками, и пожилых людей. За комментариями мы обратились в фонд.

- Работы по замене лифтового оборудования были выполнены и приняты рабочей комиссией без замечаний 30 апреля. По информации председателя ТСН "Русанова 1", на данный момент обслуживающей организацией проводятся наладочные работы, настройка автоматики и механики лифтового оборудования для обеспечения его бесперебойной эксплуатации. По сведениям обслуживающей лифтовой организации, данные мероприятия относятся исключительно к эксплуатационным работам и не требуют гарантийных вмешательств от подрядной организации, выполнившей капитальный ремонт, - сообщили "КП-Мурманск" в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

Жильцы дома надеются, что настройку завершат как можно быстрее, чтобы не пришлось ходить по лестнице тем, кому это делать тяжело.

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