Школьный туалет из Заполярного участвует в конкурсе худших санузлов

Уборная в Заполярном набрала 25 лайков. Фото: www.promonado.ru

В занимательном конкурсе самых худших школьных туалетов, которые срочно нуждаются в обновлении, участвует санузел школы №19 в Заполярном. Соревнование среди "уборных-ужастиков" проводит известная марка бытовой химии.

- Туалет для мальчиков состоит из двух кабинок. Он нуждается в ремонте, так как краска и плитка на стенах отслаивается. Перегородки в плохом состоянии, двери самодельные и не закрываются. Хотелось бы туалет отремонтировать, чтобы ученики чувствовали удобство и комфорт в нем, - говорится в описании к школьному санузлу в Заполярном на сайте конкурса.

Туалеты, набравшие наибольшее количество голосов, получат полноценный ремонт за счет организаторов конкурса. Также школам вручат годовой запас средств для уборки.

На данный момент уборная в Заполярном набрала всего 25 лайков. Лидирует санузел в Гусь-Хрустальном - туалет настолько суровый, что ребята отпрашиваются домой, чтобы справить нужду.

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