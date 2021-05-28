В Мончегорске собираются установить памятник жертвам репрессий

Мемориал нужен городу, чтобы жители могли почтить память осужденных или расстрелянных. Фото: администрация Мончегорска

В Мончегорске еще в 2015 году заложили камень возле озера Комсомольское, где планируется установить памятник жертвам репрессий. Прошло 6 лет и проект наконец-то сдвинулся с мертвой точки.

Так, в администрацию Мончегорска обратились инициаторы этого дела - представители организации «Мемориал» и Совета ветеранов войны и труда с просьбой посодействовать в установке мемориала. На место будущего памятника выехали сити-менеджер Виктор Садчиков и заместитель генерального директора АО «Кольская ГМК» Максим Иванов.

История Мончегорска тесно связана с репрессированными, поэтому памятник нужен городу, чтобы жители помнили о тех страшных временах и могли почтить память осужденных или расстрелянных. Вместе с заявителями и проектировщиком местные власти на месте детально обсудили разработку мемориала.

- Проект, действительно, важен нам, как память. Нужно выполнить точные расчеты, проработать детали, связаться с музеем истории города Мончегорска. И когда эти этапы будут пройдены, можно будет готовиться непосредственно к реализации проекта, - подчеркнул Виктор Садчиков.

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