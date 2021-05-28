В Мурманске пропала 15-летняя девушка

Ксению ищут с 26 мая. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске ведутся поиски 15-летней Ксении Семений. Девушка ушла из дома на улице Аскольдовцев, 30 26 мая, и с тех пор близкие не знают, где она находится.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, длинные темно-русые волосы. На момент исчезновения Ксения была одета в черную куртку, черные джинсы, черные кроссовки.

Если вы знаете, где сейчас находится девушка или можете как-то еще помочь поискам, звоните в полицию по телефонам 02, 102 или 40-61-10 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20 (телефоны работают круглосуточно).

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