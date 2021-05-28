Жительница Кандалакши вместе с семилетним сыном переходили железнодорожные пути в опасном месте

Северянка вместе с сыном переходила пути в неположенном месте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последнее время все чаще происходят несчастные случаи на железной дороге с участием несовершеннолетних. Поэтому детям как можно с более раннего возраст надо говорить о том, как себя вести в опасном месте. Только вот взрослые об этом забывают.

27-летняя жительница Кандалакши показал плохой пример своему ребенку. Это выяснили во время рейда в рамках оперативно-профилактической операции "Дети и транспорт".

- Вместе с семилетним сыном она переходила железнодорожные пути в северной горловине станции "Кандалакша" в неположенном месте, - сообщили в Мурманском линейном отделе МВД России на транспорте.

В отношении северянки составили протокол об административном правонарушении по ст.5.35 ч.1, поступок женщины рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения.

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