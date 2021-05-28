В Мурманской области ожидается мокрый снег

Погода в Мурманской области пока не радует теплом. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Май мало радует жителей Мурманской области теплой погодой. На этой неделе нам обещали, что столбик термометра поднимется едва ли не до +20, но сбыться этому было, увы, не суждено.

27 мая на Кольский полуостров пришел циклон, смещающийся с Баренцева моря.

- 28-29 мая циклон продолжит смещаться в восточном направлении: в нашем регионе ожидается порывистый северо-западный ветер, местами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от -1 до +3°, днем +4+9°, - сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

Сегодня ожидается даже мокрый снег.

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