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Общество27 мая 2021 18:06

Погода на 28 мая 2021 года в Мурманске: до +9 градусов и дождь

Какая погода будет 28 мая 2021 года в Мурманске и области
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Жары опять не ожидается.

Жары опять не ожидается.

Фото: Олег ФИЛОНОК

Все ближе выходные, а небесная канцелярия все еще особо теплых деньков нам не преподносит. Что уж и говорить, если даже мокрый снег Мурманскую область до сих пор не покидает.

- 28 мая в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4, днем +4+9 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни циклон, царящий в регионе, продолжит смещаться в восточном направлении: в нашем регионе ожидается порывистый северо-западный ветер, местами осадки.

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