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Общество27 мая 2021 16:57

В Мурманске не могут оградить от детей недострой

На сторону администрации города встал суд, но это не помогло
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Оказалось, что на этом месте планировалось построить здание санитарно-академического отряда, однако план не удалось довести до конца. Фото: onf.ru/

Оказалось, что на этом месте планировалось построить здание санитарно-академического отряда, однако план не удалось довести до конца. Фото: onf.ru/

27 мая на 25-м заседании Совета депутатов Мурманска глава администрации Евгений Никора сообщил подробности истории с недостроем в "Больничном городке". Находится он у дома №22 на улице Академика Павлова и является магнитом для детей.

Оказалось, что на этом месте планировалось построить административное здание, однако план не удалось довести до конца. С 2017 года администрация Мурманска ведет переписку с ведомством, чтобы то решило проблему с недостроем.

- Застройщика привлекли к административной ответственности. Администрация города обратилась в суд, наши требования были удовлетворены в 2019 году, исполнение находится на контроле у судебных приставов, однако консервация и ограничение доступа не были выполнены. Вопрос не закончен, - отметил Евгений Никора.

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